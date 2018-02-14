平常拿空氣槍射鳥不夠 酒後連酒友家都射

2018-02-14 13:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春分局在年關前獲報，指疑似有人竟於純樸的車城鄉保力村一帶開槍，警方循線到場，果然在一間民居內發現嫌犯大剌剌把空氣短槍放在桌上，隨後並起出另外一把空氣長槍，兩槍經初步動能監測，發現竟貫穿測試鋁板，連忙將曾姓嫌犯逮捕。

警方表示，當時進屋，發現黃姓屋主和曾嫌在屋內飲酒，警方驚見一把改造空氣短槍就大喇喇地放在桌子上，警員為避免意外發生，並顧及現場人員安全立即將槍收起，曾嫌見警上門，也坦承不諱該槍為其所有，警方於現場仔細巡視後，發現現場盤子破裂、屋頂數處破洞，且於垃圾桶中發現使用過的瓦斯鋼瓶，疑似才剛開槍爆射一翻，行徑令人傻眼。

警方將該改造空氣槍及使用過的瓦斯鋼瓶與鋼珠，及曾嫌與黃姓屋主帶返所詢問，隨後再派出偵查及鑑識人員回現場做採證，在曾嫌的自小客車中竟又發現一把改造空氣長槍，及其他未使用的鋼瓶、鋼珠等。

警方會同曾嫌分別對兩把改造空氣長、短槍進行氣體式動能初篩，經檢測，改造空氣長、短槍之鋼珠皆能完全穿透監測鋁板，曾嫌向警方供稱，平時會持槍打鳥作樂，常到高雄市的某間玩具槍店購買槍枝把玩。

恆春警察分局分局長楊龍祥表示，曾嫌所把玩的改造空氣槍枝，依氣體動力式槍械動能監測結果已達穿透鋁板程度，將送往刑事局做鑑定，警方全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例案偵辦，並提醒民眾把玩槍枝勿隨便購買，以免觸法。

  • 曾嫌所把玩的改造空氣槍枝依氣體動力式槍械動能監測結果已達穿透鋁板程度。（記者陳彥廷翻攝）

    曾嫌所把玩的改造空氣槍枝依氣體動力式槍械動能監測結果已達穿透鋁板程度。（記者陳彥廷翻攝）

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