平常拿空氣槍射鳥不夠 酒後連酒友家都射

2018-02-14 13:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春分局在年關前獲報，指疑似有人竟於純樸的車城鄉保力村一帶開槍，警方循線到場，果然在一間民居內發現嫌犯大剌剌把空氣短槍放在桌上，隨後並起出另外一把空氣長槍，兩槍經初步動能監測，發現竟貫穿測試鋁板，連忙將曾姓嫌犯逮捕。

警方表示，當時進屋，發現黃姓屋主和曾嫌在屋內飲酒，警方驚見一把改造空氣短槍就大喇喇地放在桌子上，警員為避免意外發生，並顧及現場人員安全立即將槍收起，曾嫌見警上門，也坦承不諱該槍為其所有，警方於現場仔細巡視後，發現現場盤子破裂、屋頂數處破洞，且於垃圾桶中發現使用過的瓦斯鋼瓶，疑似才剛開槍爆射一翻，行徑令人傻眼。

警方將該改造空氣槍及使用過的瓦斯鋼瓶與鋼珠，及曾嫌與黃姓屋主帶返所詢問，隨後再派出偵查及鑑識人員回現場做採證，在曾嫌的自小客車中竟又發現一把改造空氣長槍，及其他未使用的鋼瓶、鋼珠等。

警方會同曾嫌分別對兩把改造空氣長、短槍進行氣體式動能初篩，經檢測，改造空氣長、短槍之鋼珠皆能完全穿透監測鋁板，曾嫌向警方供稱，平時會持槍打鳥作樂，常到高雄市的某間玩具槍店購買槍枝把玩。

恆春警察分局分局長楊龍祥表示，曾嫌所把玩的改造空氣槍枝，依氣體動力式槍械動能監測結果已達穿透鋁板程度，將送往刑事局做鑑定，警方全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例案偵辦，並提醒民眾把玩槍枝勿隨便購買，以免觸法。