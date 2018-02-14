還在人世？女學生落海失蹤逾8年 4年前竟有就醫記錄

2018-02-14 00:11

〔記者李立法／屏東報導〕落海失蹤逾8年女學生林淑萍家屬向法院聲請死亡宣告，法官卻查出4年多前林女健保卡曾在她熟悉的眼科診所使用過，就醫病歷和她失蹤前一樣都是「結膜炎」，讓家屬重燃希望，警方將協助調查，並籲請民眾及網友幫忙留意，林女若人還在世上，希望能早日返家與家人重聚。

80年次的林淑萍生長在單親家庭，弟妹年幼，靠父親打工持家，卻因工安意外受傷多次住院開刀，健康狀況不佳，林淑萍為分攤家計，在朋介紹下遠赴宜蘭工作，卻在98年10月間於南方澳落海失蹤，從此去失音訊。

林淑萍的姑姑林雅玲表示，淑萍是家人心中放不下的牽掛，民法規定失蹤滿7年可聲請死亡宣告，她和哥哥等了超過8年，依舊盼不到淑萍消息，只好忍痛到法院了結牽絆，沒想到法院卻查出淑萍尚未退保的健保卡4年前有刷卡看診紀錄，家人心情也跟著翻湧起來。

屏東地院查出淑萍失蹤前1年因結膜炎曾到東港1家她熟悉的眼科診所就醫，102年淑萍的健保卡在該診所也有刷卡記錄，就醫病歷也是結膜炎，但診所監錄系統，已調不出當時使用該健保卡掛號的病患影像。

法官並向南方澳救難單位詢問到當年參與搜救林淑萍的帶隊官，得知林淑萍是與朋友到海邊戲水才被捲入海中，當時救起1名溺水的同行女性友人，但未發現林淑萍蹤影；法官不排除林淑萍還在人世的可能性。

尋人經驗豐富的內埔分局巡佐生茂福表示，健保卡若被刷一般都是做為不法用途，盜用健保卡去看眼科，有違警方辦案經驗法則，但持卡人若是淑萍，為何會在離家4年後跑回家鄉看眼科，而不是在外地就診，疑點重重，將協助家屬尋人，並過濾近年來在宜蘭地區發現的無名屍是否有特徵相符個案，不論淑萍還在不在人世，希望此案都能有個圓滿結果。