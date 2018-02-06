市長不出面就不走！新屋大火6殉職警消家屬靜坐要桃市府「踹共」

消防員權益促進會與殉職消防員家屬到市府抗議，要市長鄭文燦出面。（記者陳昀攝）

2018-02-06 15:37

［記者陳昀／桃園報導］3年前桃園新屋保齡球館大火燒死6名年輕消防員，監察院調查報告去年指出火場調度有疏失，但殉職者家屬與消防員工作權益促進會不滿市府沒有針對疏失公開說明、道歉，紀念碑設置也遲遲未找家屬說明，一個多月前陳情後市府仍不理不睬，今天再度到市府前靜坐已5個多小時，「市長鄭文燦不出面就不走」！

桃市府消防局回應說，消防局事發後「勇於面對、絕不護短、完整查訪、深入檢討」，已將當時指揮官湯佳興違失行為移交公務員懲戒委員會，處分記過一次，並改調非主管職務、考績不得列甲等、沒有年終獎金，籲外力團體別再藉此鬥爭；而紀念碑將設在八德消防訓練中心暨防災教育館前，目前在細部設計階段，近期完成初步規劃就會邀殉職者家屬說明，預計今年9月完工啟用。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋指出，3年來市府對新屋大火的官方說法不斷改變，先是指殉職消防員是因鐵皮崩塌而被壓死，後來又矢口否認移車斷水，最後仍不肯承認移車斷水是造成殉職的原因，但監察院去年10月已公佈火場調度疏失，希望市府承認錯誤、公開檢討，避免憾事再發生。

殉職消防員家屬陳鳳祥的父親、妻子以及張桂彰的姐姐也到場陳情，陳父陳義賢紅著眼眶說，他不是要治誰的罪，只是很卑微地說自己的心聲，真切希望市府公開檢討做個了解，讓家屬療傷止痛，但2個月前來市府陳情後依舊得不到回應，紀念碑設置更完全不找家屬溝通，令人悲憤；張桂彰的姊姊也說，希望市府能勇敢承認錯誤，才能就此改正。

消防員工作權益促進會顧問鄭雅菱說，家屬希望能在原址設置紀念碑，紀念碑的位置及記載事蹟為何，都應該開放家屬討論空間，希望鄭文燦能出面聆聽訴求，給予公開承諾。

桃市府消防局強調，市府完全配合調查，絕無包庇或隱瞞，且市長、局長都已多次代表道歉，也致力改善人力裝備與制度，並將現場通聯紀錄、車輛裝備狀況等資料移送檢方，去年6月不起訴後，因告訴人提出再議，目前桃園地檢署正重新調查，外力團體如今要求未審先判、一再扭曲事實，是廉價的洩憤，無助釐清真相。