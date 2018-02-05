色情簡訊有洞天？ 原來是毒販廣告新招

警方逮捕黃姓毒販。（記者王冠仁翻攝）

2018-02-05 16:59

〔記者王冠仁／台北報導〕23歲男子黃任擇原是酒店經紀，他在酒店期間接觸毒品，認為好賺，遂辭職開始販毒；他為躲避查緝，以亂槍打鳥的方式發送色情簡訊，但實際上卻是以色情文字來掩護販毒。還將原本在火鍋店上班的哥哥與友人呂政新一起拉進販毒集團，警方布線追查，一舉逮到黃任擇、呂與6名毒蟲，其中一名陳姓毒蟲還是知名麻糬店的老闆。

警方調查，黃任擇多年前在台北市一家酒店擔任經紀，期間他發現有不少藥頭都到酒店內外販售各式毒品，他認為當經紀工時長又累人，索性辭職「轉行」販毒。他為增加人手，先假裝到哥哥工作火鍋店上班，期間不斷對25歲哥哥與20歲友人呂政新遊說，「這行很好賺」、「錢多事少離家近」，順利拉攏哥哥與呂「入行」。

黃任擇分工精細，由他負責向上游進貨，再以亂槍打鳥的方式隨機發送色情簡訊，但簡訊內容卻「掛羊頭賣狗肉」，待有人上鉤再順勢推銷毒品。哥哥與呂負責分裝毒品與面交，還故意選在台北市京華城附近交易，想以逛街人潮躲避警方查緝。

警方獲報追查，昨天晚上兵分多路逮人，先在黃任擇八德路租屋處逮到他與呂，再循線逮到曾與他們買毒的6名毒犯，並查扣4公克K他命與販毒所用的行動電話。

警方說，其中一名向黃任擇買毒的28歲陳姓毒犯，員警認為他十分眼熟，追問後才發現他原來在遼寧街經營麻糬攤，還曾被美食節目採訪，陳辯稱因為工作壓力大才吸毒舒壓。警方除將黃、呂等8人依毒品罪嫌送辦外，也將擴大追查毒品來源與去向。

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