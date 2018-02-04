酸「肥宅」被同學告 男大生辯：是很壯的意思

2018-02-04 00:00

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男大生因在Dcard發文暗指李姓同學是「肥宅」，就吃上公然侮辱官司，陳男到警分局製作筆錄時辯稱，「肥宅」是很壯的意思，但律師認為，通常在公然侮辱案件時，會引用教育部辭典，來解釋用詞是否有侮辱的用意，不過「肥宅」是新興用語，會不會構成公然侮辱，可能要看院檢的見解。

在網路上搜尋「肥宅」，很快就可以看到不同的說法，肥宅一詞也常出現在網路文章中，在討論肥宅文章裡，肥宅除了有宅男的一些習慣如足不出戶、著迷動漫遊戲且社交能力低落的男性，同時還常強調身形體態，並給年輕女性的一些不良印象，甚至有網友PO文列出肥宅的特點，但在大量使用下，減少了負面的意味，有部分網友也習慣以「本宅」、「本肥宅」自稱。

雖然「肥宅」好像是網路慣用語，但隨意指稱他人是「肥宅」小心會吃上官司。陳男就是在網路上PO文暗指「某系、某班李XX是肥宅」，被同系同學發現後對陳提告公然侮辱，但陳男到警分局製作筆錄時辯稱，他PO的「肥宅」是指很壯的意思，沒有惡意要重傷同學。

律師洪銘憲說，按刑法上的公然侮辱，是指公然侮辱他人，所謂公然是指定、不特定人士或多數人可以共見共聞。而侮辱指以使人難堪為目的，換言之，使個人在社會上所保有的人格、地位，達到貶低或損害的程度就是公然侮辱，遇到公然侮辱案件，通常會引用教育部編制的辭典，解釋用語是否辱人，如果像「肥宅」這種新興用語，沒有公正單位解釋時，就要看當事人如何辯解，院檢如何判定。

另外，洪銘憲說，如果在網路上能搜尋得到「肥宅」的定義，那麼又要探討，陳男指稱的李男，是不是真的體態是「肥」，是不是有符合社交能力差、足不出戶、著迷動漫等，但是這些認定標準不同，回過頭來還是要看院檢如何判斷。