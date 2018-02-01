男醉鬧市場又辱警 遭警霸氣「丟體」伺候

柔道「丟體」技。（記者陳恩惠翻攝YouTube）

2018-02-01 16:33

首次上稿 15:59

更新時間 16:33

［記者陳恩惠／台北報導］北市周姓中年男子飲酒後，在內湖區的五分市場周邊大鬧攤商，造成營業不便又影響生意，台北市內湖警分局東湖派出所據報，警員江智豪到場了解狀況，周男醉言醉語辱江員「操你ｘ個ｘ！」又揮拳攻擊，江員立刻施以柔道的「丟體」，將他壓制逮人，事發後3小時，周嫌的酒測值仍高達1.08MG/L，訊後依妨害公務送辦。

東湖所表示，江員昨天上午9時備勤時，據報有酒醉男子鬧事，立刻飛車趕往五分市場，到場處理時，周姓中年男子不僅胡言亂語，還和江員嗆聲「跟你說一句話，倒的人一定是你！」，突然對著江員咆嘯「操你ｘ個逼！」，江員質問周嫌「你譙什麼！」

詎料，周嫌仍不知好歹，不僅朝江員比中指，還朝江員的臉部揮拳攻擊，所幸江員早有警戒，立刻出手阻擋，並施以柔道「丟體」，將周嫌壓制上銬，過程中，周嫌因倒地碰撞造成臉部輕微擦傷。

警方說，周嫌認為傷勢輕微不願就醫，被帶回警所後，仍因酒精飲用過量仍未清醒，持續在警所內辱罵，警方也全程錄音錄影蒐證，訊後依妨害公務罪移送士林地方法院檢察署偵辦。

內湖分局呼籲，對於公然挑戰公權力者，警方絕不姑息，請大家支持警察嚴正執法，維護善良民眾權益。

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