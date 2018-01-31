用熱水壺燙醒午睡學生 法院判惡師拘役60天

2018-01-31 12:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市西港區一所小學6年級許姓導師，被指控於106年5月2日，以茶壺燙傷3名學生，其中陳姓學生右手臂造成紅腫脫皮，被家長追究，隔一週再以棍子體罰陳生，造成陳生臀部瘀青，引起家長不滿提告。台南地方法院日前依傷害罪，判處許姓導師拘役30日及40日，合併執行60天，得易罰金。

台南市議員蔡旺詮、人本教育文教基金會南部聯合辦公室主任張萍今天在台南市議會召開「進了校門，失了人權？」記者會，抨擊台南市體罰嚴重，根據103年的調查，在國中部分居五都之首，國小部分則排第三，不僅老師體罰，連校長也體罰，而教育局對處理體罰事件，輕忽、怠惰，甚至包庇，讓體罰事件再發生，要求監察院應查辦南市府違法失職。

人本基金會今天也公布台南市近年來的6件體罰事件，市政府處理荒腔走板，對學校一再包庇、袒護。其中，一起發生於去年5月2日的體罰案件最為離譜，西港區某小學有多名小六生，因午休結束未醒來，被許姓導師用熱水壼燙傷手臂而嚇醒，其中一名學生手臂因而起水泡、脫皮。隔一週再以作文沒寫完等理由，以棍子體罰多名學生，其中，造成陳姓生臀部瘀青。對於用熱水壼叫醒學一事，老師則說是不小心的無心之舉，沒想到會這麼嚴重。

張萍說，該案有3名學生燙傷，其中1名家長不滿提告，台南地方法院於元月18日做出判決，目前家長還未收到判決，人本也將協助家長請求國家賠償。

教育局表示，經校方了解，許姓老師確有以裝開心的濾水壼叫醒學生，卻不慎燙傷學生，事發當日除致電學生家長道歉外，也公開向全班同學道歉，該老師也已被學校記申誡2次，會再進一步了解狀況。