「多唸幾章不如原住民考這張」 建中學弟學測前PO圖惹眾怒

2018-01-26 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕107學年度大學學測在今明兩天登場，臉書專頁「黑特建中」卻貼出一張圖片表示：多唸幾章書，不如原住民拿到一張證書，引發大批校友及網友撻伐。

臉書專頁「黑特建中 CK Hate」在學測前貼圖說「各位學長學測要加油～」，不過，圖片內容卻是一個學生埋頭苦讀，心想「學會這幾章，學測至少能多個兩級分」；另一頭則是台南市頒發原住民族語認證，旁白寫上「有了這一章，學測少你們十級分都不用怕的啦！」嘲諷性原住民加分政策，引起網友撻伐，批評發文的建中學生「腦袋裡裝土嗎？」、「一點都不幽默，腦殘死了。」

有原住民網友指出，學測根本沒有原住民加分，而指考加分也在原住民名額中，與一般生分開競爭，還反酸原PO「如果考試條例看不懂，歡迎問我，雖然我是原住民，但我中文還可以，可以幫你解惑」。

作家蔡亦竹也怒嗆「破少年」，表示「沒收你祖先土地，然後用英文考學測所有科目，從今天開始你們那套儒家讀書一定強的標準當成廢物，從明天開始職業運動和藝術知識成為社會主流，然後加你十級分要不要？」。

雖然也有網友附和說，「身障都沒加分乖乖考科系名額少得要死的特考，原住民好手好腳憑什麼加那麼多分？」哲學作家朱家安則表示，「原住民被壓迫的歷史，讓他們在現代享有比較少的社會資本，這個落差代表的是社會對原住民的虧欠。對此虧欠，或許升學加分不是最合理的補償方式，不過用酸的態度來回應這個議題，要嘛是對自己的既得利益無知，要嘛是缺乏正義感。」