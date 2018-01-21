檢舉達人挨告 擔心「這個」PO文求助…

2018-01-21 00:09

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南有個檢舉達人去年8月檢舉一名機車騎士右轉未打方向燈，警方有開單，但對方去申訴，結果罰單被撤銷，被檢舉人因此告檢舉人誣告，地檢署發交永康分局調查案件，但檢舉達人收到通知書後驚覺，自己當時留的地址並非現居的地址，卻能收到通知書，認為警方洩漏個資，擔心被報復，而上網向鄉民求助。

去年6月，一名男子騎車行經永康中華路橋，下橋後右轉時打了方向燈，轉進南台街小巷，往前行了不到100公尺，就把車騎往右側騎樓未打方向燈，後方的檢舉達人緊急剎車險些撞上。檢舉達人在8月檢舉這名男子右轉未打方向燈，當時派出所受理並開出罰單，但男子收到罰單後申訴，裁罰單位也撤銷罰單，他理直氣撞地到地檢告檢舉達人誣告。

近日檢舉達人收到永康分局的通知書，請他到分局做筆錄，檢舉達人認為自己當時的地址並非現居地址，但警方的通知書竟然找得到他，擔心警察洩漏個資，才上網請教鄉民，說自己過去檢舉多次，都未遇過類似狀況。

永康分局說，因為是地檢署指示辦理，並且有人提告，就必須受理，完全沒有程序上的問題，加上所有的通知書都必須寄到現居地及戶籍地，無論怎麼寄，都一定要寄到戶籍地，因此，被告收到通知書也屬正常。警方也強調，依據道路交通管理處罰條例細則規定，檢舉人身分一定要保密處理，完全不會有個資問題。