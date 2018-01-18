醉女大鬧寺廟清淨地 年邁「果生」慘遭痛毆重傷

廟方人員表示所站的位置就是李姓果生慘遭鍾女打倒在地昏迷之處。（記者佟振國攝）

2018-01-18 09:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鍾姓婦人昨晚酒後與友人赴愛蘭里醒靈寺拜拜，竟無故將供桌上敬奉神明的水果亂丟，還要將廟門關上，70歲的李姓廟方人員好言勸阻，鍾婦竟抓狂出拳將人打趴在地，又持供奉水果的鐵盤重擊對方頭部，導致一度昏迷，送醫救治仍住院觀察。

警方趕到將人帶回警局，嫌犯今天酒醒後對犯行一概否認，還稱李男是自己跌倒，警方訊後依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

廟方人員表示，昨天是農曆初一，前來參拜的信眾較多，晚間6時許信徒仍絡繹不絕，鍾姓婦人則是與友人來拜拜，卻不分青紅皂白，就將供桌上的水果亂丟、踢翻籤筒，擔任「果生」的李姓男子見狀阻止，鍾女非但不聽還要強行關閉廟門，雙方發生爭執，她出拳攻擊，又拿起供奉水果的鐵盤重擊李男頭部，李男倒地一度昏迷，其他人趕緊報警，也通知消防隊將傷者送埔里基督教醫院救治，院方指傷者有腦震盪情形，今仍在加護病房觀察。

警方則將鍾女帶回警局依傷害、毀損等罪嫌偵辦，她在酒醒後對犯行一概否認，聲稱只喝3瓶啤酒及半瓶的補藥酒，人很清醒，見到李男時人已倒臥在地，並未動手打人，但傷者及其他廟方人員指證歷歷，警方仍將她移送法辦。

案發當時寺廟籤筒也被踢翻，木籤散落一地。（記者佟振國攝）