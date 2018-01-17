大法庭新制出爐！最高法院判例、決議制度走入歷史

司法院祕書長呂太郎宣布，將以大法庭制度取代終審法院的判例和決議制度。（記者項程鎮攝）

2018-01-17 11:14

〔記者項程鎮／台北報導〕終審法院法律見解無法統一，一直飽受各界批評，以林益世和前總統陳水扁涉貪污案，究竟應否採用「實質影響力說」，最高法院至今仍無定論，司法院為加速終審法院統一法律見解，研擬大法庭新制，未來終審法院判決見解出現歧異時，交由大法庭統一解釋，象徵終審法院實施近百年的判例及決議制度將走入歷史！

司法院祕書長呂太郎上午召開大法庭新制記者會指出，大法庭新制實施後，對台灣司法制度將是嶄新一頁，未來終審法院將更透明、更具有可預測性。

呂太郎表示，目前終審法院透過判例和民刑庭會議決議統一法律見解的方式，受到各界質疑，以判例制度來說，就存在適法性爭議，至於現行最高法院民刑庭會議決議，並非以法庭形式解決法律爭議，而是用開會方式統一見解，在學理上並不周延，都有必要改變。

呂太郎表示，依據司法院研擬的法院組織法修正草案規定，未來如終審法院合議庭評議案件時，認為見解和其他庭或先前的裁判不同，或認為具有原則重要性，都可提案移由大法庭審理裁判，若當事人若有疑義，也可聲請，大法官作出裁定後，再交由原提案法庭審理並作出判決。

呂太郎指出，在大法庭成員方面，最高法院和最高行政法院將各由11位、9位法官擔任大法庭法官，審判長則各由終審法院院長擔任。

另外，大法庭組成除原案受命法官外，還納入終審法院各庭成員，且應開庭就法律見解爭議進行言詞辯論，且原提案受命法官為大法庭的當然成員，負責將大法庭見解移轉原提案法庭參考。