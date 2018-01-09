北埔鄉長養小三當白手套 住處搜出70萬現金

北埔鄉長姜良明。（翻攝自北埔鄉公所官網）

2018-01-09 14:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣北埔鄉長姜良明與鄉公所多名職員涉嫌圍標、洩漏底價、不實驗收等方式，圖利相關廠商，新竹地檢署檢察官廖啟村清晨起持新竹地院核發搜索票，兵分13揮檢調廉等單位同步搜索，帶回23名涉嫌人漏夜偵辦。

檢方在姜良明住處當場搜出70萬元現金，並帶走姜良明的謝姓小三，檢調懷疑謝女就是白手套，此外還查扣大批工程卷宗，檢方表示初步發現全案有多達7區塊弊案，正一一過濾擬清當中。

檢調發現，姜良明指示上網公開招標的工程標案，竟可於開標前一天撤標，再指定廠商標案，涉嫌圖利。

姜良明僱用1名身障者擔任清潔隊員，疑收受百萬元賄款，甚至當事人為了確保工作不會有問題，事後還贈送百萬名車，登記在謝女名下作為後謝。

調查人員表示，前年春節期間，北埔鄉採用與峨眉鄉同套路燈系統，標得峨眉鄉工程標價150萬元，但北埔鄉卻要花250萬元工程款，才購得同套系統，令檢調人員感到不可思議。

檢調發現，由於許多建商拒絕接受姜索賄，姜竟派建設課長巫光政與技士等人天天到建案工地取締，讓建商無法忍受，藉勢藉端惡行令人難以置信。調查人員也發現，姜良明未經合法採購程序，直接指定廠商施作工程，事後再以借款方式向廠商借支。

此外，檢調發現姜良明還因廠商拒絕配合，就指示剋扣多達7千萬元工程款，讓廠商氣得咬牙切齒，加上收賄傳聞不斷，於是檢調廉就收到不少具體的檢舉信函，才讓鄉公所遭大規模搜索。