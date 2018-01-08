時力府前靜坐逾50小時 警方驅離1小時淨空交通

警方將抗議群眾帶上警備車。（記者王冠仁攝）

2018-01-08 06:10

〔記者王冠仁／台北報導〕時代力量立委在總統府前靜坐抗議超過50小時，警方今天凌晨4點多柔性勸離不成後，展開強制驅離，並拆除他們搭建的帳篷。除了立委高潞•以用在驅離前身體不適就醫外，徐永明、洪慈庸、林昶佐等人見警方兵臨城下先後離去，只有黃國昌與警方僵持近1小時，隨後才自行前往台大醫院，驅離行動約在今天凌晨5時許完成，府前交通淨空。

警方表示，今天驅離行動約動員200多名警力、4輛救護車、數輛警備車。凌晨4點時，中正一分局長廖材楨第7次舉牌警告勸離不成後，警方兵分多路，一路人馬先拆帳棚等物品，另路人馬負責將非立委的群眾帶上警備車，還有一路人馬則「專攻」立委，準備護送立委上救護車前往醫院。

警方考量到立委禁食多日、體力有不足之虞，基於人道關懷，以4至5名警力為一小組，對徐永明、洪慈庸等立委進行保護帶離。

徐永明最後被警方帶上救護車送往台大醫院，洪慈庸與林昶佐則是自行離開現場再前往台大，黃國昌則與警方僵持約1小時後，要求警方讓他等待貨車來現場運走物資等物品後，再自己步行前往台大醫院。

警方說，其餘抗議群眾，分別被送上2輛警備車，第一車8男1女、第二車2男5女。警方原本擔心他們身體不適，打算將他們先送往台北醫學大學附設醫院詢問有無就醫需求，但這16人聲稱不需就醫，於是警方將他們載往象山捷運站後讓他們自行離去。

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黃國昌與警方僵持。（記者王冠仁攝）

警方清除現場。（記者王冠仁攝）

徐永明遭警方帶離並帶上救護車。（記者王冠仁攝）