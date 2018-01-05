1/5 今彩539頭獎開出2注！大樂透頭獎摃龜

2018-01-05 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月5日）開獎的第107000002期大樂透，頭獎摃龜；第107000005期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新北市樹林區四德街10號的「長旺彩券行」及高雄市鳳山區五甲一路230號1樓的「金蘋果彩券行」開出。

第107000002期大樂透中獎號碼為：「04、13、17、29、31、44，特別號：14。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共50注獲得，每注可得3萬5492元；肆獎共81注獲得，每注可得1萬4084元；伍獎共1867注獲得，每注可得2000元；陸獎共2219注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2955注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1204注獲得，每注可得400元。

第107000002期49樂合彩中獎號碼為「04、13、17、29、31、44」，四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共166注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4104注中獎，每注可得1250元。

第107000005期今彩539中獎號碼為「04、08、12、17、30」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共310注獲得，每注可得2萬元；參獎共9500注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬7561注獲得，每注可獲得50元。

第107000005期39樂合彩中獎號碼為「04、08、12、17、30」，四合8注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共406注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9074注中獎，每注可得1125元。

第107000005期3星彩中獎號碼為「283」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000005期4星彩中獎號碼為「2648」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」