王炳忠告檢調瀆職 北檢忠組主任承辦

2018-01-03 10:45

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦中國學生周泓旭共諜案，日前大陣仗搜索新黨青年軍王炳忠等人住處，引發爭議，王的委任律師陳麗玲痛批，搜索票無法官簽名，檢調濫權搜索，去年底至台北地檢署控告承辦檢調涉妨害自由、侵入住宅、瀆職等罪，並向高等檢察署遞狀聲請移轉管轄；北檢已將此案交由新聞處理小組「忠組」主任檢察官陳佳秀偵辦，至於移轉管轄部分，目前尚未確定。

至於搜索票上有無簽名，北檢與核發搜索票的台北地院均指出，票上確有法官的紅色蓋印，效力等同簽名，調查官執行搜索時，也有向王炳忠等人出示搜索票正本，並無問題。

陳麗玲日前表示，根據「刑事訴訟法」第128條規定，搜索票應有法官簽名，簽名跟用印不一樣，就如同寫遺囑時不能只用印，所以這是違法的，要求送國際鑑識單位鑑定，如果是事後用印，問題更大，且搜索票上蓋的是法官私章，而非職章，非常奇怪，質疑承辦人員便宜行事。

陳麗玲指出，搜索扣押只能扣電磁紀錄，但王炳忠被扣的包含手機、電腦、iPad等物品，且至今未發還，已違反刑事訴訟法規定，不能扣押實體，只能扣走資料，並且要有正當理由；最後，陳麗玲拿出搜索當天王炳忠被調查員帶上車的照片，質疑調查員的鎖喉動作，強調王是證人，不能用強制力的方式讓他上車。

王炳忠則說，如果他當下沒有直播的話，就會變成死無對證，根據直播畫面，看不到搜索票上有用印、簽名，當天他質問調查官為何要搜他家，該名男調查員看著搜索票，連法官的名字都說不出來，手在那邊劃圈，為何要等站在身後的國安站副主任提醒，才講得出來，「各位不覺得非常有疑義嗎？」

王炳忠強調，因管轄權之故，不得不向北檢提告，但因該違法搜索等犯行是由北檢檢察官指揮，且北檢發言人還召開記者會，聲明並無違法，因此如由北檢偵辦本案，難杜社會大眾悠悠之口，故向高檢署聲請移轉管轄。