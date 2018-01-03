馬英九告發檢察長邢泰釗洩密 北檢分案調查

前總統馬英九去年12月13日大動作親赴北檢、高檢署及最高檢察署，告發北檢檢察長邢泰釗、北檢主任檢察官王鑫健涉洩密並聲請移轉管轄，北檢已分他字案，由婦幼組主任檢察官張紜瑋負責調查。（資料照，記者謝君臨攝）

2018-01-03 10:45

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九涉主導國民黨黨產交易一案，現由台北地檢署偵辦中，馬英九不滿媒體報導相關不利於他的案情進度，去年12月13日大動作親赴北檢、高檢署及最高檢察署，告發北檢檢察長邢泰釗、北檢主任檢察官王鑫健涉洩密並聲請移轉管轄；關於邢泰釗被馬告發洩密的部分，北檢已分他字案，由婦幼組主任檢察官張紜瑋負責調查。

去年12月13日，馬英九大動作親赴北檢告發邢泰釗等人洩密，並向高檢署及最高檢察署聲請，將北檢偵辦中的國民黨賤賣黨產案，以及邢泰釗被告發洩密等2案移轉管轄。

因馬英九聲請移轉管轄的事由，並非法定移轉管轄的事由，高檢署及最高檢為此已發函給北檢，要求黨產案承辦檢察官黃育仁、邢泰釗被告發洩密案的承辦主任檢察官張紜瑋表示意見，但2人尚未回覆是否要移轉管轄。

馬英九去年12月赴北檢告發邢泰釗等人洩密時，當天北檢由婦幼組檢察官陳思荔輪值內勤收案，北檢因而將邢泰釗被告發洩密一案，於去年12月下旬指分給婦幼組的主任檢察官張紜瑋負責調查。