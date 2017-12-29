台南高中生持刀刺傷教官 同學形容他是邊緣人

2017-12-29 11:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港區私立港明高中今早7點25分，驚傳高二張姓學生持水果刀刺傷許姓教官意外，目前2人就醫已無大礙。學生說，張生在班上少與同學互動，被形容是「邊緣人」，對他因情緒失控刺傷教官很震驚。

張生家住新市區，家境小康，在校成績中等，個性內向，不愛講話，少與同學互動，過去曾有過到校後，躲在教學大樓一樓樓梯間補眠，而被教官、老師勸導的情形，昨晚疑因手機使用問題和父母發生爭吵，今早到校後在樓梯間補眠，又被許姓教官發現才情緒爆發。

許姓教官的左肩膀被刺傷2處，深4公分、寬約2公分，張生的虎口和大拇指在拉扯過程中也被刀子劃傷，校方第一時間報案、通報家長，並將2人送往安南醫院救治。

校長劉麟麟說，學校已針對張生班級進行輔導，也對全校學生教育宣導，未來將對張生情緒管理提供個別諮商和心理輔導。

學校調查，張生昨晚與家人吵架後，情緒不穩，早上搭車到校後，到崇禮大樓一樓的樓梯間，以4張椅子當床鋪補眠，教官發現後，勸離不成，疑因教官出言要通報張生家長，張生情緒爆發，疑趁教官轉身離開時，從書包拿出平時削水果用的水果刀，朝教官的左後背肩膀部位刺入，教官反身要搶下水果刀，張生的左手也被刀子劃傷，雙雙由西港消防隊包紮後送醫救治。

佳里警分局西港分駐所獲報趕抵現場，以傷害案偵辦。

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