罹癌阿公走後三天 少女淚眼領取孝行獎

今年就讀國三的魏羽軒（左二）今天紅著眼眶領取「碧英孝行獎」，因為她照顧的阿公在三天前不敵病魔離開人世，她回到座位時忍不住低頭啜泣。（中央社）

2017-12-20 20:48

〔中央社〕就讀國三的魏羽軒今天紅著眼眶上台領取大千慈善基金會「碧英孝行獎」，可惜平日照顧罹癌的阿公三天前走了，她回到座位忍不住低頭啜泣「這個獎獻給天上的阿公」。

就讀苗栗縣新港國中的魏羽軒是家中長女，因家庭關係，與妹妹、兩個弟弟和祖父、失明的曾祖母同住，1年多前祖父罹癌無法工作，照顧一家老小的重擔，全落在她肩上。

苗栗家扶中心社工督導劉旻悅指出，魏羽軒和弟妹四人都是家扶扶助對象，自祖父罹癌生病後，魏羽軒不僅照料祖父、曾祖母的生活起居，也帶著弟妹包辦所有家務。

劉旻悅說，魏羽軒在祖父癌末階段，每天上學前，得幫忙清理排泄物，中午趕回家料理兩老午餐，忙於生活、照顧瑣事，還能兼顧課業，保持成績名列前茅，「家中牆上貼滿她的獎狀」，是個獨立、堅強、貼心又令人心疼的孩子。

「阿公照顧我們多年，當他生病，自己也想盡一份心力好好照顧他」。魏羽軒說，阿公生病時偶爾會說些喪氣話，她都勸他「不要亂想」。

魏羽軒的孝行事蹟獲得苗栗大千慈善基金會「碧英孝行獎」肯定，今天在苗栗市大千醫院舉行頒獎典禮，可惜阿公日前不敵病魔離開人世，魏羽軒紅著眼眶上台領獎，回到座位，想起阿公不禁低頭啜泣，她說「這個獎獻給天上的他」。

大千慈善基金會董事長徐千剛指出，為了紀念母親劉碧英教導子女懂得孝道，關心及照顧長輩，因此開辦「碧英孝行獎」，希望延續母親的用心，鼓勵苗栗學子孝順事蹟，發揚孝道。

徐千剛說，今年共有8名獲獎者，每位獲表揚學生的貼心、懂事讓人感動又敬佩，除了透過孝行獎提供獎學金之外，也將協助連結社會資源，讓他們的生活、就學獲得照顧。