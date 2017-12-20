不想兩段式左轉 男子拿鐵樂士「自製」重機車牌被抓

侯男的機車看起來比一般機車大台。（記者王捷攝）

2017-12-20 00:00

〔記者王捷／台南報導〕侯姓男子疑似沒錢買黃牌機車，又不想兩段式左轉，竟然「自製重機」拿噴漆將原本的白色車牌噴成黃色車牌，但是因為噴漆手法太粗糙，車牌黃的太不自然被警方發現，原本侯男以為將白牌噴成黃牌，只有違反道路交通管理處罰條例，沒想到最後警方請示檢察官認定，檢方認為侯男涉嫌偽造特有文書，以偽造文書移送法辦。

43歲的侯男今年9月貸款買了一輛180cc的機車，外型比一般機車大一點，黃男幻想擁有黃牌機車，奔馳在道路上不用兩段式左轉，無奈沒有這麼多資金，竟然拿鐵樂士噴漆，將白牌噴成黃牌。

16日晚間，侯男騎著「自製」黃牌機車，載著女友逛夜市，有民眾發現侯男的「重機」車牌怪怪的，懷疑是贓車，因此向警方報案，警方獲報後發現侯男的車牌黃的太不正常，而且車牌角落還有油漆剝落，於是派員在夜市停車場埋伏，最後終於逮到拎著小車的侯男與女友。

侯男向警方供稱，是因為夢想擁有重機，不想兩段式左轉，才會出此下策，希望警方能原諒，但這時警方對於侯男自製黃牌車一事出現分歧，有部分警員認為，侯男涉嫌偽造車牌，但另一派警員則認為，車牌數字沒有變造，也許沒有達到偽造的目的。

有警員請教律師意見，但律師認為，白牌車與黃牌車的數字、英文字母數相同，都是三碼數字加上三碼英文字母，雖然侯男沒有變更車牌任何字母、數字，但侯男擁有的白牌車碼，也許有相同的黃牌車碼，雖然只是將白色變成黃色，仍有涉嫌偽造文書。

最後警方請示檢察官，檢察官認為侯男涉犯刑法212條偽變造特種文書罪，視侯男為現行犯，但由於是1年以下微罪不用連人隨案移送，訊後扣留侯男的車牌，並讓侯男離開，未來侯男可能要面對偽造文書官司。