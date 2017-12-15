1216一氧化碳預防日 藝人陳大天模仿小哥「獻聲」宣導

藝人陳大天擔任主持人，並模仿費玉清唱歌宣導一氧化碳預防。（記者陳薏云攝）

2017-12-15 12:09

〔記者陳薏云／新北報導〕每年12月至隔年2月，為燃氣熱水器一氧化碳中毒最盛時期，截至11月底全國已發生28起一氧化碳中毒事故，分別造成5人死亡及87人受傷，消防署將明日訂為一氧化碳預防日，並請來藝人陳大天擔任主持人，介紹熱水器類型以及防止一氧化碳中毒宣導。

藝人陳大天在會場即興模仿「小哥」費玉清獻唱千里之外，希望能將一氧化碳送走。消防署副署長江濟人表示，每年12月16日定為一氧化碳預防日，其來由為一氧化碳之化學式CO，考量碳（C）的原子量為12及氧（O）的原子量為16而定之。此次也邀請台灣區瓦斯器材工業同業公會理事長廖進興及財團法人台灣燃氣器具研發中心執行長盧東岳一同宣導防止一氧化碳中毒的事項。

據統計，今年發生的28起一氧化碳中毒事故，就有20件是因為把屋外式熱水器安裝於通風不良處所，其中10件更是發生在出租屋裡。盧東岳表示，現在熱水器種類繁多，不像以往只有戶外型熱水器，現在還有強制排氣式熱水器等，「按照安裝的環境選擇對應的熱水器，就可以大大降低中毒風險。」

桃園市政府消防局埔心分隊陳威嘉分隊長則現身說法，表示國小時曾因租屋處熱水器裝設於加裝窗戶的陽台，因通風不良而導致一氧化碳中毒，幾乎陷入昏迷，幸好在鄰居協助下即早送醫而平安無事。

明起有一波較強的大陸冷氣團南下，全台各地氣溫將明顯下降，預計中部以北及東北部最低將下探至12、13度。消防署提醒，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，以確保安全。