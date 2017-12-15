詐領交際費 外交部前官員獲緩刑但須褫奪公權

2017-12-15 11:46

〔記者楊國文／台北報導〕前外交部駐檀香山台北經濟文化辦事處副總領事林文和，被控把私人宴飲費，偽填美國政商人士當作人頭核銷公帳，詐領2650美元，高等法院依貪污罪的利用職務詐取財物罪判他2年徒刑、緩刑3年，並褫奪公權1年，林男上訴，最高法院今駁回上訴定讞，意即林緩刑期間若未再犯，不必執行刑期，但須被褫奪公權1年確定。

最高法院指出，林男是不服二審判他須被褫奪公權1年，而提起上訴，但因林男觸犯的是貪污犯行，應遭褫奪公權，且依法緩刑效力不及於褫奪公權，因此今駁回林的上訴案。法界指出，此案中，因林男遭裭奪公權1年，可能影響其出任公職、及退休金。

判決指出，林文和從2014年1月22日到2015年5月8日，擔任駐檀香山台北經濟文化辦事處副總領事（林於2015年5月9日調任為外交部禮賓司副總領事回部辦事），卻把他宴請當地非公務關係的美籍友人、台灣留學生、僑胞及其他駐館到檀香山出差、參加講習或觀光旅遊人員的費用，以公帳報銷。

林男把多名美方政商人士的姓名、職銜，偽填在駐檀香山辦事處處務日誌，製造與對方交際應酬假象。他藉此詐領「副館長交際費」18筆，總計金額2650美元（約新台幣8萬多元）。

最高法院斥責林男身為公務員，竟利用職務上機會詐取財物，損害公務員廉潔形象；但考量他犯後坦承犯行，並全數繳回犯罪所得，犯後態度良好，支持高院見解，依貪污罪的利用職務詐取財物罪判他2年徒刑、緩刑3年，褫奪公權1年定讞。