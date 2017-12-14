網瘋傳「彰中血淋淋、教官人頭落地！」彰中全面警戒

2017-12-14 15:45

〔記者湯世名／彰化報導〕「保證彰中血淋淋、教官人頭落地！」彰化地區臉書社團「靠北彰中」最近出現一篇離譜言論，全篇內容都在嗆聲「想要殺人，要讓教官人頭落地」，以及「彰中人一定得死」等瘋狂言論，引發彰化高中全校師生恐慌，彰化警方接獲校方報案，已報請彰化地檢署檢察官追查來源，並加強彰中校園安全維護，務必要將發表這篇言論的幕後藏鏡人揪出。

這篇文章還嗆聲「要讓所有彰中人陷於水深火熱之中」、「鄭捷是我的偶像、心靈導師，伊斯蘭國教我怎麼除異端」，更嗆聲「教官你來抓啊，我讓你人頭落地」，更恐嚇「彰中人一定得死，我說到做到」，還寫出「12月18日，你們將葬送在華陽岡上」等具有威脅、恐嚇等字眼。

由於這篇文章瞬間發酵，引發彰化高中學生恐慌，有學生與家長甚至為安全起見，已打算12月18日當天請假，避免屆時來學校途中或在校園內發生意外，但也有學生認為「是在開玩笑吧？」

彰化高中學務主任黃偉耿指出，前兩天有學生在臉書社團「靠北彰中」發現這篇言論後，立即截圖傳送給學校教官，校方為維護校園安全，立即彰化警分局報案。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，經警方追查初步過濾，留言來自國外伺服器，透過匿名手法隱藏身分，留言者不排除來自彰化高中學生，或「不滿現狀者利用校園網路散佈訊息」者，但目前警方「尚未排除任何可能」，並請刑事警察局國際科協助，透過清查調閱相關網路位置，積極偵辦查緝。

彰化警分局長陳順和強調，警方已獲校方同意運用制服警力在校園周邊巡邏及便衣人員在校園內警戒，並注意有無可疑人士，以優勢警力與提升見警率等積極勤務作為，加強校園內外安全維護，以確保該校學生及教職員安全。