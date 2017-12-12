連2天持美工刀闖校園傷童 20歲精障女交保再犯

2017-12-12 16:00

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名患有精神疾病的林姓女子，連續2天都持美工刀傷人，女子昨天一早持美工刀前往南科幼稚園割傷一名4歲女童，被警方逮捕以2萬元交保後，今天上午7點多，又持美工刀闖進新市國小一年級教室，割傷1名歲男童，警方獲報後將其逮捕，起獲作案用的美工刀，偵訊後將林女依傷害罪嫌移送法辦，並建請檢方向法院聲請預防性羈押。

據了解，昨天南科實中因校慶活動補休假，全校僅剩公辦民營的南科幼稚園有學生上課，今天上午8點多，一名4歲的朱姓女童獨自一人上廁所，被精神異常的林姓女子，持美工刀割傷左手腕，朱姓女童跑回教室向老師求救，幼稚園隨即報警將林女逮捕，隨後將朱姓女童送往安南醫院醫治，縫合4公分。

今天上午7點半左右，新市國小一名一年級7歲男童到校，獨自在教室內，又遭林女闖進教室，用美工刀割傷左手臂與左手心，校方發現後，立即向緊鄰的新市分駐所報案，雖然男童的傷勢輕微，僅有破皮，但因男童家屬提告，警方最後將林女依傷害罪嫌移送法辦，並擔心林女再犯，建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

林女的父親無奈表示，女兒持有身心障礙第一類證明，因精神疾病持續就醫，不久前狀況好轉，前往南科園區群創公司內的便利商店上班，不知何故到南科幼稚園傷人；而昨天中午女兒交保回家後未再出門，今天凌晨3點還確認在家中睡覺，他才就寢，想不到今天一早又外出傷人，讓他相當無奈。

教育局表示，全案現已交由警方偵辦當中，學童受傷傷口不深，情況穩定，學生輔導諮商中心也已派員入班安心輔導。並與警方訂有「維護校園安全支援約定書」，已加強上放學期間校區附近巡查及門禁管理，並檢視校園安全防護機制及校安緊急應變機制，同時與衛生局密切聯繫，以維護師生安全。