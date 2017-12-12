外資第一美女老公內線交易 開庭認罪求緩刑

外資圈第一美女邱慧平的夫丈、玄門藝術中心小開許耀仁，今天開庭承認內線交易。。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-12 12:33

〔記者張文川／台北報導〕有「外資圈第一美女」封號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年受託處理荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案時，曾在住處廁所打跨國電話開會，他的帥哥丈夫、玄門藝術中心小開許耀仁偷聽到後，在發布重大訊息前與母親一起買進125張漢微科股票，套利2420萬元，台北地檢署今年9月依違反證券交易法起訴許耀仁，台北地院今首度開庭，許耀仁全盤認罪，希望能夠緩刑。

北檢起訴許耀仁的同時，認定邱慧平與許母不知情，將2女處分不起訴，但高檢署審核後認為偵查不完備，有事證尚再釐清，今年10月撤銷不起訴處分，發回北檢續查。至於股市金主史金生、人頭戶蘇姵萱及投資公司董事彭健豪、林耿民等，先前各以100萬到300萬元交保，北檢也另案偵辦中。

45歲許耀仁今庭訊時，對於犯罪事實沒有爭執，「我全部承認」，「我一時誤觸法律，我已經悔過，也繳交所有犯罪所得，希望法官知道我悔過態度，給我緩刑自新的機會」；蒞庭檢察官表示若法官要讓許緩刑，則務必須附帶條件，許耀仁的律師表示將再陳報建議的附帶條件。

北檢起訴指出，許耀仁在去年6月16日重大訊息公布的前3週，陸續以現金及融資等方式，買進120張漢微科股票，許母羅麗珠也買了5張，購併案消息曝光前就先賣出部分股票，其餘股票則讓ASML溢價收購。

許在偵查時就已將罪責一肩扛，供稱是妻子在家中洗手間進行電話會議時，他在門外聽到購併案細節與交易模式，並從TENDER OFFER（意指收購）等英文詞彙中，獲知溢價2成多的內線消息，因此自行決定進場買股，還建議不知情的母親一起買進。

邱慧平則表示，為了保密才選在住處廁所內進行電話會議，不是刻意洩漏內線訊息，她不知道丈夫及婆婆進場買股，自己也沒買股。

檢方清查金流後也認為夫婦財務獨立，沒有金錢往來，且邱的年薪加獎金逾5000萬元，不致為2000多萬元涉犯內線交易，採信兩人說詞，起訴許耀仁，不起訴邱慧平；但高檢署審查後認為偵查不完備，發回北檢重啟偵查。