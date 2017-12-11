台13甲線道路安全改善施工 反釀車禍4傷

一輛白色自小客車昨夜於該施工路段，突衝到逆向車道，迎面撞上對向來車，導致４人受傷。（記者鄭名翔翻攝）

2017-12-11 18:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨天晚間11點多，29歲的劉姓男子駕駛白色自小客車，行經苗栗縣造橋鄉台13甲線冠軍建材公司附近路段往南下方向，疑因視線不佳加上不熟悉路況，誤闖入北上車道，與對向的藍色自小客車相撞，兩車車頭全毀，共4名男女受困車內，警消花了近半小時才搶救出來，送往衛生福利部苗栗醫院急救，慶幸今日已皆無生命險。

據了解，這路段近期正進行截彎取直及道路拓寬工程，南北雙向改為各單線道通行，但由於夜晚無路燈，施工警示號誌也不足，許多車輛行經該段不知該行駛何車道，地方人士就曾表示「遲早會出事」。

警方表示，該路段原就為S型連續彎道，加上又位於下坡路段，過去就常發生汽機車擦撞意外，而近期公路總局為配合高鐵特定區發展及截彎取直改善交通安全，正進行道路施工。

但有當地民眾反映，該路段夜間無路燈，工程告示也不清楚，加上施工路段也常更換，「到了晚上連當地人都不知道該走哪一車道，外地人更容易走錯路。」

車禍發生後公路總局苗栗工務段到場勘查，並表示該工程預定於明年4月完工，在此之前會增設告示牌面，地面也會增加道路縮減提醒標語，同時加強沿途警示燈，避免意外再發生。