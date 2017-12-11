世新砍殺案》從高中就糾纏學妹 男大生為追她轉學到世新

2017-12-11 16:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕世新大學校園內砍殺案，行凶的英文系三年級陳姓男學生，拿水果刀劃傷追求未果的石姓學妹，據了解，原來陳男早在高中時就已認識石姓學妹，後來得知她考上世新，陳男竟然從原本就讀的德明科技大學四年級，降轉到世新英文系三年級，就是要近距離接觸石女，看可否有機會一親芳澤。

陳男多次遭石女拒絕，竟開始跟蹤並騷擾她，上月8日，石女被跟蹤不堪騷擾，直接衝到板橋交通分隊求助，她跟警方說，陳男從高一開始，就在捷運搭訕她，此後不斷騷擾，甚至她要進警局時，陳男還抓住她的手，「摀住我的嘴！」沒想到陳男還跟警方嘀咕「我又不是故意的！」

警方隨後通知陳男父母到交通分隊，陳男面對父母沉默不語，後被父母帶回，據了解，陳男的父親是1名中階警官，目前任職保安警察第一總隊中隊長，據警界人士透露，陳姓中隊長認真負責，經常以隊為家，但對這名兒子的感情問題卻很頭痛。

石姓女學生上月間，也曾在臉書寫下自己長期被騷擾的不滿，文中直接點出「就算全世界的男人都死光了，只剩你一個我也不會喜歡你，就算我不是天鵝，你也是那隻癩蝦蟆，癩蝦蟆想吃天鵝肉。」

石女甚至嚴厲嗆聲「我看到你就覺得噁心，你跟蟑螂是差不多的存在，他媽有夠噁心。」但陳男竟不為所動，還天真問「是不是我死了 你就會解脫了？」