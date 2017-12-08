研究報告：跨境電信詐騙成員多具幫派、吸毒經驗

2017-12-08 21:36

〔記者項程鎮／台北報導〕日前台灣和新加坡聯手破獲跨境電信詐騙案，使類似案件氾濫情形再度浮上檯面，法務部司法官學院今天公布研究報告指出，跨境電信詐欺犯罪的犯罪型態，已演變成跨越三地合作，犯罪地點和被害地點已發展成全世界，詐騙集團成員多與幫派和有吸毒經驗有關，值得檢警注意和提防。

司法官學院今天舉行2017年犯罪防治研究學術發表會，與會學者專家分析指出，跨境電信詐騙案的犯罪地點和被害地點以及犯罪型態，都呈現多元狀態，從過去的單線發展、到現在的多線發展，主要受到社會變遷下的各種犯罪機會影響所致。

司法官學院指出，詐騙集團成員年齡分布極廣，台籍成員從18歲到60歲都有，中國籍成員則大多30歲以下，但外圍的車手多找可被減輕刑責的未成年人，目前女性成員愈來愈多、中國籍成員也比台籍多，成員家境大多不佳。

司法官學院還公布台灣去年犯罪狀況研究報告，去年刑案發生數下降，但毒品嫌犯人數上升，矯正機關不但超收狀況嚴重，10年以上及無期徒刑的長期刑人犯，佔在監總人數32.88%，受刑人再犯率仍偏高，其中毒品、竊盜和公共危險是較高再犯率的犯罪類型，使矯正機關的管理和教化工作備受挑戰，另外，在易服社會勞動案件方面，近7年來，完成率從2010年的66.23%，逐年下降到去年的46.29%，執行成效有待提升。