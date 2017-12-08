跟國三女嘿咻懷孕 男子挨告性侵賠30萬

2017-12-08 18:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕在超商打工的18歲張姓男子，透過臉書認識15歲少女，發生性行為當日，少女跟友人談及她跟張男「打了」，事後少女懷孕，控訴被張男「硬上」，少女父始知女兒偷嘗禁果，提告張男性侵，但因少女供詞前後不一，難認遭強迫，加上張男賠償30萬元，與少女、少女父達成和解，新北地院今依與未滿16歲女子性交罪，判張男徒刑5月，緩刑3年，期間付保護管束，可上訴。

判決指出，105年間，張男在臉書上認識少女，去年12月13日，兩人在張男住處嘿咻，今年1月少女發現自己「有了」，到醫院墮胎，少女父才發現女兒竟已與人發生性關係，報警處理。

警詢時，少女表示，當天喝完啤酒後，張男便在房內對她摟摟抱抱，還把褲子拉下來，她推說「不要」，張男就穿起褲子，但沒多久又脫褲，「我們就開始做了」，未提及被強迫性交；檢方偵訊時，卻改口稱，酒醉的張男把她壓在床上，她叫對方「走開」，未獲理會，因怕對方做出不利於自己的事，不敢大叫，堅稱「我沒有想跟他發生性行為」。

新北地院認為，少女供詞前後不一，加上少女友人證稱，少女跟她說此事時，沒有哭泣、發抖，僅稱：「我跟他打了」、「他好像喝醉」、「我現在越來越亂」，與遭受性侵被害人反應不同，且直至今年2月才再度向友人提及張男，認定張男性侵罪嫌不足，但張男自承知道少女是國三生，法官改依與未滿16歲女子性交罪論罪。

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