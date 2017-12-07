違規進聯訓基地撿砲彈炸裂 傷者尷尬向軍方致歉

軍方慰問宋姓傷者。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-07 14:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地正進行聯勇操演，中午12時許休息過程，有車城保力村民眾闖入未清理戰場的基地內撿拾廢棄砲彈殼，不慎遭地面的未爆彈炸傷，兩人當場倒地，宋姓民眾腹部3處1公分傷口，所幸送醫後意識清醒，案情有待軍方釐清。

「真的對你們軍方很不好意思！」宋姓傷者摀著腹部傷口，不斷對著前往慰問的軍方道歉，他說，利用演習空檔進入基地內撿拾彈殼，正將彈殼拋向機車旁地面準備集中載走，沒想到彈殼一碰觸地面就「轟！」一聲爆炸，整個人就一片空白，肚子感覺受傷疼痛。

另名送醫的閻姓民眾表示，當時沒有要撿彈殼，只是到現場看看，經過宋姓民眾附近，就被猛烈爆炸震倒，身上只有些許破皮，但受到巨大爆震波，軍方仍要求他一起送醫檢查。

三軍聯訓基地表示，今天上午8時至11時進行聯勇演習機砲及榴彈槍鑑測，預計下午2時至4時進行搜山檢查未爆彈，中午依慣例開放居民通行至周邊村落，沒想到有民眾趁隙前往撿拾彈殼回收，雖然是民眾違法進入，但軍方基於道義仍前往慰問，呼籲民眾勿違法進入訓場撿拾彈殼。

軍方強調，未經許可，撿拾持有、收藏或販賣未爆彈，依槍砲彈藥刀械管制條例第12條可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣700萬元以下罰金，未經許可撿拾基地內彈殼也觸犯竊盜罪嫌。

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閻姓傷者無大礙。（記者蔡宗憲攝）

軍方在訓場立牌宣導，仍有民眾冒險進入。（記者蔡宗憲攝）

未爆彈爆炸案發現場。（記者蔡宗憲翻攝）

疑似未爆彈殼。（記者蔡宗憲翻攝）

現場爆炸的坑洞。（記者蔡宗憲翻攝）

爆炸現場是聯訓基地保力訓場。（記者蔡宗憲翻攝）