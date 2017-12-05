有住警器、消防隊就在對面 木板隔間出租房又燒死1人

木板隔間出租公寓起火。（記者鄭景議攝）

2017-12-05 22:37

〔記者鄭景議／台北報導〕又是木板隔間出租房惹禍！今晚間7時30分許，八德路四段117號的一處公寓起火，因是出租式木板隔間雅房，火勢蔓延快速，即使消防八德分隊就在對面，消防人員緊急出動下一時間也難以撲滅；消防人員最後在公寓中救出6名男子，其中一名輕微嗆傷自行送醫，傷勢無大礙，並在樓梯間發現一具焦屍。

消防隊發現死者時，死者已經倒臥在4樓通往5樓的樓梯口上，警消與房東確認名單，聯絡所有房客，研判死者應為住在4樓411房的一名老婦人，但警方強調，死者身分還有待確認，將會持續釐清。

消防第三大隊大隊長王維證表示，公寓一樓為鐵板燒店面，二到五樓為出租式雅房，其中4樓有15層隔間，5樓有7層隔間，405房為起火點，該房房客表示，當時正在使用電磁爐，突然爆炸起火，眼見無法撲滅，才趕緊逃到頂樓。

儘管該間房以及4樓走廊有住宅火警警報器，且八德消防分隊就在對面，但因木板隔間火勢蔓延快速，直至20點35分才將火勢完全撲滅，警方將會持續調查，釐清起火原因及死者身分。

汪姓房東則坦承，公寓使用木板隔間，他強調自己有做「完善的防火措施」，但詳細究竟是甚麼樣的防火措施，房東不願說明，快速離開；違法出租隔間套房引火使房客送命，房東恐涉嫌公共危險罪，警方表示會傳房東說明案情，並由檢察官決定是否起訴。