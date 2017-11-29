男童獨赴安親班遭撞死 斷氣前說「媽媽好痛」

男童因為安親班老師漏接而落單，心慌之下獨自跑步前往安親班，過馬路時被小貨車輾斃。（記者陳昀翻攝）

2017-11-29 13:33

［記者陳昀／桃園報導］鼻酸！桃園市議員萬美玲今天揭露，同安國小一名4年級男童上週五放學，因為安親班老師漏接而落單，心慌之下獨自跑步前往安親班，過馬路時被小貨車輾斃，萬美玲協助居中協調，業者卻找某立法委員助理助陣，仗勢對家長及萬嗆聲。

「媽媽，好痛！」萬美玲表示，安親班距離學校走路路程約10分鐘，男童家離學校較近，事發後男童母親先抵達現場，男童斷氣前最後跟媽媽說了這句話，且男童還是家中獨子，媽媽這幾天寢食難安、自責不已。

萬美玲說，家長指稱安親班老師平常都會到學校接學生到安親班，當天老師漏接男童，事後也沒再返回學校，家長也質疑安親班沒有盡到基本照顧職責，因此她協助居中協調，安親班業者雖自稱只接送1至3年級學生、4年級起就不接，但協調當天她隨機詢問老師接回安親班的學生，好幾個都超過4年級。

「萬美玲，我也是你的選民！你害我生意出狀況要負全責！」萬美玲說，事後追查發現該安親班只有短期補習班立案，並沒有合法申請課後輔導，協調時業者卻帶了立委助理，還反嗆她說：「多的是違法安親班，有本事去追查全台灣啊！」不斷推諉應向肇事者追究責任才對，還說家長自己也有照顧責任，毫無同理心。

桃園市教育局長高安邦表示，該安親班違規招收20名學生，已勒令即刻停止業務，教育局也立即裁罰6萬元，萬美玲表示，已協調合法安親班安置。