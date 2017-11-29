泡不到妞見笑轉生氣 惡煞砸檳榔攤洩憤

2017-11-29 12:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕泡妞不成，見笑轉生氣！19歲鄒姓男子與18歲陳姓男子昨（28日）下午4時許至新北市中和區中正路買檳榔，鄒某見西施蔡姓女子身形姣好遂攀談要LINE，蔡女稍顯不耐煩，不料鄒某見笑轉生氣，2人竟入內砸店後開車揚長而去，警方循線傳喚2人到案說明。

據悉，該檳榔攤為蔡氏姊妹所經營，當時為21歲的妹妹顧店，她身著小可愛、短裙，加上長相清秀、身材姣好，不時會被搭訕。蔡女向警表示，本來客人若有消費，被搭訕她就算不喜歡也會好聲好氣，但當時這個鄒某一副就是沒有要消費的樣子，問他「你到底有沒有要買東西？」他竟回「有啊！我要買檳榔，但是沒帶錢！」鄒、陳上車準備走人，蔡女一個不爽便往車子後保險桿小踢一腳。

蔡女表示，半小時後換胞姊接班，本來泡妞失敗離去的鄒某與陳某又回到檳榔攤，下車就大罵「幹恁娘雞掰！」拿著棍棒就入內亂砸，讓完全狀況外的胞姊不知所措，驚慌直呼「你們到底要幹麼？」砸完後鄒、陳2人就開車逃離現場。

警方接獲報案調閱監視器鎖定車牌，傳喚鄒、陳2人到案，據悉，鄒某有組織、賭博、詐欺等多項前科，鄒某向警方供稱，當時他被拒絕後就走人，上車後竟聽到車後方傳來「叩」一聲，發現是西施在踢車，他開了一圈約想越火，所以返回砸店。訊後，警方依毀損、違反社會秩序維護法等罪嫌將鄒、陳2人移送法辦。