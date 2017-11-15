不滿他隨地大小便 街友遭醉漢毆打命危

2017-11-15 15:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣59歲邱姓男街友，被發現倒臥在苗栗市西勢美福德祠，送醫急救，昏迷指數3分，性命垂危，警方循線查出福德祠附近住戶22歲的涂姓男子涉有重嫌，並突破涂男心防，坦言因不滿邱男經常在福德祠大小便，才會酒後與邱男爭執，打傷對方。警訊後，今天先依重傷害罪嫌將涂男函送法辦。

警方調查，邱男領有中度身心障礙手冊及重大傷病卡，未婚獨居，但近年時常不回家，跑到西勢美福德祠廟窩居。

邱男酒後，就經常在福德祠大聲喧嘩、吵鬧，也常在福德祠旁隨地大小便，周邊街坊鄰居困擾不已，更不滿他褻瀆神明，卻一直趕不走；轄區派出所警方也三不五時接獲民眾檢舉。

警方說，他們多次會同消防隊，將邱男強制送醫，邱男之前在醫院精神病房住院，這個月10日自行辦出院，又回到福德祠。

13日凌晨4點，警方接獲1名前往福德祠拜拜的楊姓老婦報案，指邱男倒臥福德祠旁，臉部紅腫，鼻子流血，經送醫急救，診斷邱男有頭部外傷、蜘蛛網膜下出血及急性呼吸衰竭，頸脊受傷，性命垂危。

警方調閱路口監視器過濾，發現涂男涉有重嫌，昨晚傳喚他到案；涂男才坦言，不滿邱男在福德祠旁大小便，當時他從KTV唱歌喝酒醉回家，又撞見邱男在小便，他衝上前理論，不料邱男「先朝我揮拳」，他閃躲沒打到。但也暴怒，朝邱男的臉部回以數拳，但否認有殺人的意圖。

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