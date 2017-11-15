詐團開名車擁錢磚專騙老人家 花蓮警方破門逮5人

2017-11-15 13:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市27歲郭姓男子吸收成員自組詐騙集團，針對年邁長者用老梗詐騙，詐騙1年多來得手金額破千萬，月入百萬的郭男出手闊綽，不僅擁有3輛百萬名車代步，身邊還放滿300多萬元現金，多金形象吸引拜金少年加入，又經常在街頭打架鬧事，花蓮警方蒐證齊全，與刑事警察局南部打擊中心偵三隊昨一舉攻堅破獲機房，將5名犯嫌繩之以法。

花蓮縣警察局指出，27歲郭姓男子經常往來中國、印尼，在兩岸三地間架設網路機房，並吸收成員，在花蓮市、吉安鄉等地區，與其他5名詐騙累犯組成詐騙集團，佯稱檢察官名義詐騙鄉村老人家，昨持搜索票前往抓人，並查扣現金366萬，人頭戶存摺17本、詐騙聯絡手機5支及二級毒品大麻花等約6.4公克，更引用刑事訴訟法「扣押新制」，查扣詐騙集團利用犯罪所得所購買、總市價約700萬元的名車3輛，可交由檢方執行拍賣償還被害人損失。

警方說，主嫌郭姓男子出手闊綽，吸引不少拜金青少年追隨，出入名車代步，被逮時穿的球鞋一雙就要價2萬8千元，還金援花蓮市不良分子，成群結黨在街頭滋事，花蓮警分局、玉里分局與縣警局刑事大隊組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦，經過長期的蒐證、追查，昨前往郭嫌等5人住處搜索，今依詐欺、違反電信法等罪嫌移送地檢署偵訊。

花蓮縣警察局長廖美鈴說，「打擊詐欺」、「掃蕩毒品」為政府當前治安重點工作，詐騙集團嚴重損害民眾財產安全、毒品危害國人身心健康甚鉅，警方持續加強致力於打詐、掃毒工作，使不法集團無可趁之機，保障民眾生命財產安全。