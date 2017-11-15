曾永義等4董事遭解職興訟 一審國語日報社方勝訴

中研院院士曾永義等4名董事兩次以上未赴董事會開會遭解職興訟，一審國語日報社方勝訴。（資料照）

2017-11-15 10:25

〔記者溫于德／台北報導〕《國語日報》現任董事長林昭賢，認為中研院院士曾永義等4名董事兩次以上未赴董事會開會，依照報社內部章程「董事兩次未到（指開會）視同辭職」之規定，已不具董事資格；豈知曾等人拒絕退位，因而向台北地院提起「確認董事委任關係不存在」民事訴訟。案經法院開庭，認定原告提告有理，今判原告勝訴，全案仍可上訴。

而被告代理人同為董事的洪國樑今也到庭聆判，庭前已表明不願受訪、「尊重法院判決」，判決後則說「會上訴。」

現仍是國語日報董事長的林昭賢，以官司仍在進行中為由，拒絕卸下報社職務，而他日前以財團法人國語日報社名義，提出民事告訴指出，曾永義、吳敏而、吳慶堂與陳清溪等人，因多次未出席會議失去董事資格，請求法院確認4人與報社之間委任關係不存在。

林昭賢委任律師李柏毅6月開庭時再度強調，依據公司章程規定，被告均已連續2次未出席董事會議，自然不具董事資格，未來也同樣無法繼續出席。

不過，曾永義委任律師、前高院審判長林明俊律師強調，被告均是「常務」董事，若依規定加上「常務」二字後，則要6次以上不出席、才算辭職；而洪則說，所有被告即便連續2次未出席，但之後均連續現身會議10次，因而仍具董事資格，要求駁回原告訴訟。案經法官開庭並審酌證據與雙方陳述後，今天上午10時判決原告勝訴，全案仍可上訴。

此外，有關國語日報紛爭；教育部日前認為，報社董事會不僅逾期未改選也未依法修改捐助章程，應是「無給職」的法人董事，卻又按月領取3.5萬元費用，而所有董事過去3年來共溢領超過500萬元，因而向法院聲請解除董事職務。（更新時間：10:54分）