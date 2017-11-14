拒捕倒車撞傷3警 警方開槍擊傷毒蟲

2017-11-14 08:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方今天凌晨在苓雅區逮捕趙姓毒販過程，因趙嫌拒捕、企圖開車逃逸，員警先擊破車窗，再對趙嫌開槍，擊中手掌受傷，送醫治療，無生命危險。

苓雅警分局指出，專案小組於昨天深夜11點，持搜索票到福德三路埋伏，今天凌晨約0點25分，發現趙嫌神情慌張，快速進入車內，員警隨即開偵防車左右夾擊，並喝令他下車受檢。

但趙嫌拒絕，連續倒車衝撞員警，造成3名員警輕傷，現場指揮官見情況緊急，朝車窗旁射擊1發子彈制止，導致趙嫌右手受傷。警方事後查獲170顆一粒眠毒品，將他移送法辦。

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