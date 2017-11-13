東港籍漁船火燒拖回港漏油 海巡急架攔油索

2017-11-13 21:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港籍漁船宏順發號，昨天早上在高雄林園外海發生火燒船，船上所有器具付之一炬，所幸吳姓船長父子通通獲救，昨天船身拖回東港鹽埔漁港的鹽埔泊區，原本今天要吊掛上岸拆解，但因為凌晨時分開始漏油，發現苗頭不對的海巡署安檢所人員，夜半趕緊調來攔油索將船身圍起，避免漏油範圍擴大。

宏順發號昨天早上6時許機艙突然起火，吳姓船長拿出滅火器救火卻因火勢太大救援不成，父子2人急向東港區漁會漁業電台求救，經過海巡署洋巡人員派數艇馳援後控制火勢，船員們被接駁至慶昇滿12號漁船後送返屏東，船的殘骸也被拖回東港鹽埔漁港的鹽埔泊區。

在CT3噸級中屬輕型的宏順發號，因屬玻璃纖維製，火勢一發不可收拾，後來火勢雖受控制並持續噴水降溫，但船內部仍有悶燒及零星火勢，吳姓船長也要求採間歇性噴水滅火，避免漁船沉沒，但當時已半沉，拖回東港鹽埔漁港的鹽埔泊區，原預訂今天企圖吊掛上岸檢查是否可補強救回，但今天凌晨，該船疑因結構受損太過嚴重，監控的安檢所人員和環保局人員發現殘存的機油開始外洩。

當地鹽埔安檢所人員唯恐油污擴大，趕緊調來攔油索，深夜馬上佈架，就怕油污擴大，最後環保公司也前來用吸油棉吸除油污。

下午該船吊起，上方駕駛艙到下方船艙幾乎全部付之一炬，焦黑一片異常可怕，有漁民則指出，所幸拖船過程中沒有漏油，不然在茫茫大海中更難清除，還好岸巡人員迅速佈攔油索，污染才沒跑到港外。