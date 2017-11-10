首屆國家警光獎 馮強生等82人獲獎

警政署科長馮強生獲得「警光獎」首獎100萬元。（記者邱俊福攝）

2017-11-10 17:25

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天配合中華民國警察之友總會舉行首屆的「國家警光獎」頒獎典禮，共有82位優秀警職人員獲獎，分為「警光獎」與「警英獎」，其中警政署科長馮強生獲得「警光獎」首獎100萬元，刑事局副隊長李堅志國際警光獎1萬美元，其餘80人獲得「警英獎」各10萬元。

警政署表示，警友總會最高顧問葉國一，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉同仁辛勞，每年捐贈1千萬元，頒發「國家警光獎」，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察人員，並激勵警察同仁工作士氣。

警政署特別成立甄審小組，針對全國43個警察機關，推薦156位警察人員參加甄選，對參選人的事蹟嚴格評選，共有82人獲獎。

其中，警政署科長馮強生因積極研商「集會遊行保障法」修法事宜，堅守「安全距離」規範，並改製「刮刀型鐵拒馬」為「大型鐵馬護欄」，兼顧集會遊行自由與人權的保障，獲得警友總會首獎，頒發獎金100萬元。

刑事局副隊長李堅志為現任駐印尼聯絡官，致力國際執法機關合作，協同印尼警方全程參與攻堅圍捕任務，緝捕過程中曾遭毒梟駕車高速衝撞，險遭流彈波及，冒險犯難，破獲印尼史上最大數量走私安非他命案，查扣毒品安非他命高達1公噸，獲頒國際警光獎1萬美元。

頒獎典禮由警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一及監事會召集人吳東亮分別頒發獎座與獎金給82位獲獎人。