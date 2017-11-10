彰化氣爆初步調查出爐 更換瓦斯未關開關

彰化溪湖鎮火鍋店氣爆，7人受傷送醫。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2017-11-10 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣溪湖鎮昨晚發生火鍋店氣爆，造成7人嚴重燒燙傷送醫，今日早上火調小組來到現場勘查，初步調查結果出爐，是當時員工在更換瓦斯時，瓦斯桶的開關沒有關起來。

據《TVBS》報導，彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，「員工在更換的時候，瓦斯桶的一個開關是沒有關起來的，現場人員也有確認，瓦斯桶是開著的狀態。」目前消防隊仍在聯絡店長，以釐清店家相關責任。