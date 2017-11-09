換裝瓦斯釀禍 彰化溪湖火鍋店氣爆 7人受傷送醫

彰化溪湖鎮火鍋店氣爆，7人受傷送醫（記者陳冠備翻攝）

2017-11-09 19:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮西環路今晚6點驚傳「不銠鍋」火鍋店瓦斯外洩，引發氣爆意外，造成7人嚴重受傷就醫，全身四肢也都分別受到程度不一的灼傷，幸好都暫無生命危險。據現場目擊者表示，是員工在換裝瓦斯時為瓦斯外洩，引發火源而造成起火，不過真正起火原因仍尚待調查。

消防隊表示，今日傍晚6時6分許接獲發生氣爆意外，消防局立即共出動6個消防分隊、11部消防車輛、4輛救護車與30多名消防人員前往搶救，抵達現場時發現店內已經起火燃燒，只好先破窗搶救受困民眾，共有7人受到二到三度灼傷與吸入性嗆傷，分別送往彰基、彰化醫院與道安醫院急救。

彰基指出，灼傷共有4人，其中楊姓一家3口皆二度灼傷，以37歲父親全身有26%面積灼傷，最為嚴重，傷勢主要是在臉部，頭髮也燒焦，腹部、雙手與腳都有灼傷，他的巫姓妻子傷勢主要在左膝蓋與雙腳，有10%灼傷，另有3歲的女兒，臉、頸部與雙手也受傷，灼傷面積約為20%。

另外遭灼傷民眾為17歲的楊姓店員，其臉部、頸部、頭髮都二度灼傷，面積約24％，因楊姓男子與楊姓店員臉部都有灼傷，恐有毀容危機。目前醫院已加強治療，預防傷口感染，送入燒燙傷加護病房進一步觀察。

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