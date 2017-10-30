臉書揪團買定位錶卻不能用 媽媽怨「快被休妻了」

李女看了臉書一頁式廣告，花了1688元買到的卻是在台灣無法使用的山寨貨。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-30 15:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書一頁式廣告陷阱多！台北市1名李姓女子看了臉書廣告後，心動和其他媽媽們揪團網購「防小孩走丟定位手錶」，業者在網頁標榜手錶具GPS定位功能，父母可隨時監控孩子的所在位置，甚至可監聽背景聲音，但花了1688元拿到的卻是在台灣無法使用的山寨貨，購買其他東西也屢屢被騙，總共損失上萬元，讓她哭笑不得，稱自己「快被休妻了」。

李女出面表示，日前看了趙薇主演電影「親愛的」，其中有拐賣孩童的情節後，很擔心孩子安危，剛好臉書跳出販售專為防範小孩走丟的定位手錶的一頁式廣告，寫著「台灣每年走丟一萬四千名小孩，難道這和父母的粗心沒關係嗎？○○定位手錶，讓愛，不離手」，宣稱手錶具各種防失蹤功能，僅需1688元。

李女看到了很心動，先問清楚2G、3G、4G皆適用，可貨到付款，便放心揪了好幾名媽媽購買，沒想到拿到手錶就發現品質粗糙，跑遍各大電信公司安裝sim卡，才知手錶只能使用2G，在台灣根本不能使用。

而網頁載明有7天鑑賞期，但李女與對方聯繫表明要退貨，對方不但不回應，且只要有人留言指控就遭對方封鎖、刪除，擺明不讓退貨；除此之外，李女還在臉書看到販售專櫃高級唇膏的廣告，貨到付款後卻收到兩支蠟筆，讓她欲哭無淚。

刑事局表示，網路購物陷阱多，尤其臉書的一頁式廣告，上面只販售單項商品，又沒有公司地址和暢通的客服電話，還用貨到付款和限時搶購來吸引消費者，由於對方真實身分不明，讓消費者投訴無門，警方呼籲民眾網路購物，應選擇具知名度及交易安全保障條款的平台或賣家，並約定拆箱驗貨後付款，避免私下交易，才能將網購風險降到最低。