酒駕又辱警垃圾 竹縣議員林昭錡被判刑半年

2017-10-29 14:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣議員林昭錡酒後駕車被警方盤查時，竟辱罵員警垃圾，新竹地院依妨害公務與酒駕判刑6月，得易科罰金。

檢警調查，59歲的民進黨籍新竹縣議員林昭錡，6月間與友人在竹北聚餐飲酒後，獨自駕車離開。當天下午林開車行經新竹市公道五路時，因酒醉意識不清，竟將車子停在快車道，警方據報前往處理，結果發現他渾身酒氣，但林竟仗著議員身分，指著處理警員大罵「垃圾」等語，因而被依現行犯逮捕，警方對林男酒測發現，酒測值竟高達零點0.76毫克。

儘管林昭錡僅坦承酒駕，矢口否認以「垃圾」等語侮辱警員。但新竹檢方勘驗影片後，發現警方隨身密錄器清楚錄下林的罵人過程，遂將他起訴，並聲請簡易判決。

新竹地院審理時，林昭錡坦承犯行。法官認為他酒後駕車，吐氣酒精濃度為0.76毫克，已達不能安全駕駛動力交通工具情況下，仍貿然駕駛轎車上路，更因酒後開車，而貿然將車輛停放於快車道，嚴重危及道路交通往來安全，缺乏尊重其他用路人生命、財產安全觀念，實值非難。

法官認為他身為新竹縣議員，於警員執行職務時，未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，逕恣意當場辱罵警員，漠視公權力之行使及蔑視警員執法尊嚴，並影響社會秩序維護及公權力之執行，其心態、手段均屬可議，考量他犯後坦承犯行的態度，因此依侮辱公務員罪，判刑4月，駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑4月，合併執行6月，得易科罰金。

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