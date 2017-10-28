換不到縣府懸賞金 民眾囤積綠鬣蜥屍體發惡臭

民眾補捉一大袋一大袋的沙氏變色蜥蜴繳交領取獎金。（資料圖，記者林宜樟攝）

2017-10-28 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣政府曾進行「抓綠鬣蜥換獎金，解決外來種入侵」的政策，邀民眾來抓外來種的「沙氏變色蜥」及「綠鬣蜥」換獎金，但想不到開放獎金領取的第一天，前2個小時獎金就全被領完，害許多民眾撲空。而這次縣政府又準備了總額150萬元的獎金再次舉辦活動，但許多民眾害怕上次事件重演，活動至今反應不太熱烈。

據《TVBS》報導，民眾們聽到抓蜥蜴有獎金，紛紛以容器蒐集了大批蜥蜴，想不到縣政府卻不給兌換獎金，民眾無奈地從寶特瓶倒出蜥蜴表示：「這些大概有400多隻」「我們算一算（蜥蜴數量），一包一包的，結果他沒有讓我們交（上繳蜥蜴），現在（罐子裡）沒酒精了，真的很臭，所以要趕快讓我們交」。但也有民眾說：「縣政府如果有要收，我們就會繼續抓。」

報導指出，上次活動中竟然只有6位民眾成功換到獎金，這讓許多辛苦抓蜥蜴的民眾抱怨做白工。對此，嘉義縣政府農業科長石惠菱表示，還有十多位的民眾陸續前來繳交，經過統計，全部登記的蜥蜴數量，是43萬餘隻，於（中央）核定補助90萬元，然後再由縣府自籌60萬元，來辦理第二次的收購作業。

但報導補充，向中央申請的90萬元已經到位，但縣府自籌的60萬元必須還要等議會審核通過。