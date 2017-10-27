統促黨部主委遭逮 警方：和竹聯幫勾結非常密切

中華統一促進黨宜蘭黨部主委孔慶駿，因為涉及暴力威脅，被刑事局帶走偵訊。圖為白狼張安樂（右）於2015年頒發政黨證書給統促黨宜蘭黨部主委孔慶駿。（圖擷自統促黨臉書）

2017-10-27 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨的成員曾在台灣犯下多起犯罪行為，而宜蘭黨部主委孔慶駿，則因為涉及暴力威脅，於昨日已被刑事局帶走偵訊。警方更指出，統促黨和竹聯幫在某一方面的勾結，可以說是非常密切。

回顧統促黨的違法行為，首先在2012年2月3日，統促黨子路黨部副主委游家豪，因為暴力討債傷害，遭新竹地方法院拘提。2013年統促黨葉適黨部主委王煥華，涉嫌收保護費、暴力討債、霸佔地盤、下藥性侵女子被捕。

2015年，統促黨副主席李宗奎，涉及恐嚇台商、介入土地開發案，不法獲利達上億元，被刑事局拘拿到案。今年1月7日，白狼張安樂的兒子張瑋，於香港民運人士黃之鋒來台期間，企圖衝破封鎖線打人。

今年2月28日，中華統一促進黨成員李承龍等3人，在中正紀念堂毆打員警與獨派人士，以公然侮辱、妨害公務、傷害罪嫌送辦。9月24日，統促黨成員又到台大校園毆打學生。

刑事局執行三打掃黑政策，發現統促黨宜蘭黨部主委孔慶駿，涉嫌和竹聯幫合謀，設計仙人跳並進行暴力恐嚇，已將相關人等逮捕到案。

《壹電視》報導，警方透露，在查案過程中，發現統促黨和竹聯幫在某一方面有很密切的勾結。