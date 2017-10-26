南投聞人江欽良涉農會詐貸案 檢兵分16路搜索

2017-10-26 13:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已經成為全國名人，藝人「小潘潘」另一半的「江董」江欽良，被南投地檢署指揮中打及多個外地警察單位，偵辦江欽良涉及農會利用人頭詐貸案，展開搜索外，調農會申貸資料比對，也帶回包括江欽良，前草屯農會理事長李崧存及相關證人35人訊問中。

南投地檢署指出，這事檢察官在偵辦停會選舉案時，另外發現江可疑的農會貸款，疑似用人頭詐貸，涉嫌違反農業金融法，今天指揮刑事局中打及台中市多分局，兵分16路搜索、帶人，除江欽良、還有前農會理事長李崧存、鎮代會主席李明鴻等人也入列被詢問，以釐清案情。

人稱「江董」的江欽良，因為與吳敦義、李朝卿同遊印尼，與支持李朝卿選縣長而聲名大噪，後來與藝人「小潘潘」結婚，經營寶島時代村，漸轉型商場要角。

今天上午警方搜索帶人行動，南投縣警方並未配合，在地的草屯警方，早上才獲通知配合刑事局等單位執行任務。

與江欽良熟識的草屯地方人士透露，「江董」近來專心做生意，今年因為草屯農會選舉，從選舉中、選舉後不斷被檢舉，一直到現在還在檢舉，加上有兼任理事的縣議員簡峻庭被毆打案，引起各界高度關切，推測可能因此被鎖定。

據了解，江欽良農會貸款案已是地方聽了很久的傳言，草屯農會選舉期間，挑戰派的宣傳車便不斷「放送」，地方對此傳言，各有相信與不屑的群眾，各自擁護自己的論調。