向友人借錢遭消遣 「怪手森」開槍射傷人後投案

2017-10-18 10:59

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市世賢路於本月8日國慶連假發生槍擊案，李姓男子疑因手頭緊，欲向陳姓友人調頭寸遭拒，還受對方言語消遣，憤而持槍射擊，陳男左背中1槍，同行友人開車將陳男送回彰化就醫，摘除腎臟後得以保命，李男逞凶後逃亡，前（16）日向嘉市警方投案，訊後被依殺人罪嫌送辦。

李男供稱，因槍支走火傷及陳男，隨即遭陳的友人謝姓男子搶走槍枝，雙方發生扭打，他的腳部受傷，又不敢就醫，經一番掙扎，遂向警方投案。

警方調查，50歲李男，綽號怪手森（有殺人、槍砲、盜匪及恐嚇等前科），與55歲陳男（有盜匪、恐嚇等前科）是年輕時就相識的朋友，分別在嘉義及彰化發展期間仍互有聯繫；近來李男因財務短缺向陳男借錢遭拒，並受陳男言語消遣，8日晚間陳男答應借款後又毀約，未攜帶款項南下嘉義。

當晚相約在嘉義市區某餐廳見面談話後，雙方分別駕駛自小客車欲至世賢路朋友住處烤肉，下車後，李男掏出槍枝，朝走在左前方的陳男開槍，李男開槍後，彈殼卡住槍身，隨即遭陳男同行的謝姓男子強行拖住扭打並搶走槍枝，李男逃離現場。

事發後，謝男駕車將陳男送回彰化就醫，謝男隨後攜帶搶來的槍枝向彰化警方報案，彰化警方通報嘉市警方，刑事局中部犯罪打擊中心、嘉市警局刑警大隊及第一分局組成專案小組偵辦此案。