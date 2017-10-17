女控遭婆婆毆傷求償 卻因這理由敗訴

2017-10-17 19:11

〔記者王俊忠／台南報導〕婆媳成冤家！林姓女子控訴婆婆到住處找兒子未果，與她發生口角，婆婆還拿枴杖、雨傘毆打她成傷，提告要向婆婆求償。彭姓婆婆辯說是被台北房東急催搬遷，才南下找兒子求助，卻遭媳婦拒於門外，與媳婦發生爭執。二審法官審理認定林女求償時效已過，判林女敗訴，婆婆不必賠償媳婦。

林女指出，103年10月10日深夜11點許，婆婆彭婦到她住處找兒子不著，竟把氣出在她的身上、與她發生口角爭執，婆婆拿枴杖與雨傘揮打她，致她雙手與腳部受傷，婆婆傷害她的犯行已被台南高分院判刑認定，她受傷後有2個月無法工作，要向婆婆求償醫藥費、工作損失與精神慰撫金共20萬650元。

彭女反駁說，不服二審判她有罪，當時媳婦才39歲；她已60歲，還長期吃藥、垂垂老矣，實無力打傷媳婦，她長年在台北獨居，法院裁定兒子需按月給她4500元，但兒子不曾給錢，她只能靠低收入戶與身障補助維生，當天是遭房東急催搬家，不得已才南下兒媳住處求助兒子，卻被媳婦拒於門外，2人才發生不快，但她並未對媳婦施暴，且媳婦求償權時效已超過2年法定時間。

台南高分院法官審理表示，彭女對媳婦傷害案已經該院刑事判決可以認定，但林女主張的侵權事實是在103年10月10日，依法請求權時效為2年，但林女遲至106年3月1日才向該院提告求償、超過2年時效，因為請求權時效逾期，彭婦抗辯拒絕給付有理由，此案可上訴。