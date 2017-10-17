員警包庇電玩遭搜索 陳菊：依法嚴懲

2017-10-17 16:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄地檢署黑金組偵辦官警集體包庇電玩弊案，昨早兵分多路、突襲搜索高雄市4個警分局，引發外界關切﹗高雄市長陳菊今表示，初步瞭解是5年前的舊案，絕不包庇、依法嚴懲。

陳菊同時指出，市府對警政風紀相當重視，市警局會全力配合檢方偵辦。

包括高市苓雅、仁武、左營、小港等4個分局，昨遭地檢署突襲搜索，並帶走多名官警問訊，層級最高是二線三星警官﹔地檢署是去年偵辦官警涉嫌包庇電玩收賄案時，鎖定1名湯姓大亨旗下的電玩集團，當時某白手套潛逃出境，近日返台自首，檢警昨發動搜索。