她上半身二度灼傷痛訴被潑汽油縱火 他到案推對方自殘

曾男到案推對方自潑汽油自殘。（記者李容萍翻攝）

2017-10-16 12:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區美華里聖地亞哥社區旁一處農舍的廚房，10日下午2時38分發生火警，火勢雖然及時撲滅，48歲羅姓女子被火燒傷、上半身二度灼傷，由消防隊送醫療治療。警方事後查訪當日羅女與數名友人前往曾姓友人（62歲）的農舍，下午2時許，羅女與曾男兩人當時在農舍旁的廚房內，其他友人在農舍內，羅女表示因債務糾紛遭曾男潑灑汽油點火，曾男徒步離開現場；羅女身上起火後，大聲呼叫，農舍內友人聽聞後查看，趕緊幫忙用自來水滅火並通知消防隊到場救護。

大溪警方獲報後立即成立專案小組偵辦，持續過濾曾男可能去處，並透過曾男家屬、友人協助策動投案，曾男昨天傍晚，由家人、律師陪同自動到大溪警分局投案，曾男到案供稱當日與羅女因撥打電話未接問題發生爭吵，當時他正在焚燒枯葉，羅女跨在火中間，稱「你把燒死我好了」，而後自行將放置在一旁的汽油往身上淋，沒想到就燒起來，不是他潑汽油點火的。

由於羅女指證歷歷，警方於訊後將曾男依殺人未遂及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方以曾男涉嫌重大等為由向桃園地院聲押，今上午11時許地院裁定收押禁見。

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