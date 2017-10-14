林克穎第二引渡案 英法庭判我敗訴

林克穎撞死送報生後潛逃英國多年。（資料照，記者劉志原攝）

2017-10-14 23:08

〔記者吳政峰／台北報導〕英商林克穎7年前在台撞死送報生，被判4年定讞，卻易容冒充友人身分逃回英國。我國向英國政府提出兩個引渡請求，第一是過失致死與肇事逃逸案，目前在蘇格蘭上訴法院更審中，第二是易容的偽造文書案，蘇格蘭地方法院9日判我國敗訴。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明表示，當時政府窮盡一切方法要引渡林克穎回台，提出兩方案，主案為過失致死罪，要把他引渡回台服刑，備案則是偽造文書罪，希望讓他引渡回台受審，因此就算備案被駁回，對引渡並無太大影響。

蔡秋明指出，本案敗訴的原因在於，蘇格蘭地方法院認為我國2013年10月9日及16日與英國政府簽的「臺英關於引渡林克穎瞭解備忘錄」中，並未包括偽造文書一案，無法判我方勝訴，但法官也指出，我國可加簽備忘錄，程序完備再提告。

法務部政務次長陳明堂表示，我國已與蘇格蘭檢察總長研議上訴，惟我方為請求方，一切還是尊重蘇格蘭檢察總長的決定；至於是否會加簽備忘錄再提告，陳明堂則說這個事關重大，牽涉國與國之間的司法互助，將再討論。

46歲林克穎為印裔英國人，原在台開設行銷公司，2010年3月25日酒後駕車，在北市撞死32歲送報生黃俊德後逃逸，2012年7月26日被依過失致死等罪判刑4年定讞。

趁著發監執行空窗期，林克穎竟然易容，拿著白人朋友的護照一路闖關，成功潛逃回英，行徑囂張，舉國譁然。

我國政府為了緝捕林克穎歸案，以過失致死罪跨海提告，請求引渡他回台服刑，一審判我方勝訴，二審則以我國受刑人居住空間僅0.6坪，不符「歐洲人權公約」規定，改判敗訴，案子再上訴，英國最高法院認為無證據顯示我國監獄不人道，今年6月發回蘇格蘭上訴法院更審，現仍在審理中。